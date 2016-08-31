55 yıl sonra bir ilk!

ABD ile Küba arasında 1961'de kesilen tarifeli ticari uçuşlar, iki ülkenin ilişkileri normalleştirme kararının ardından, bugün yeniden başladı. Yıllar sonra Florida'nın Fort Lauderdale kentinden kalkan uçak, Küba'daki Santa Clara'ya indi.

ABD ile Küba arasında 1961'de kesilen tarifeli ticari uçuşlar, iki ülkenin ilişkileri normalleştirme kararının ardından, bugün yeniden başladı. Yıllar sonra Florida'nın Fort Lauderdale kentinden kalkan uçak, Küba'daki Santa Clara'ya indi.

ABD'den Küba'ya 55 yıl aradan sonra ilk tarifeli seferi gerçekleştiren uçak, Florida'nın Fort Lauderdale kentinden havalanarak, Che Guevara'nın anıt mezarının bulunduğu Küba'nın Santa Clara kentine iniş yaptı.

"BUGÜNÜN HAYATIM BOYUNCA GELECEĞİNİ ZANNETMİYORDUM"

JetBlue havayolu şirketinin 387 sefer sayılı uçağının kaptanı Frank Barreras, uçuştan önce yaptığı açıklamada, babasının 55 yıl önce son tarifeli seferlerden biriyle ABD'ye göç eden bir Kübalı olduğu için bu yolculuğun kendisi için duygusal bir anlam ifade ettiğini belirtti.

Barreras, "Bugünün hayatım boyunca geleceğini zannetmiyordum." dedi.

Küba'ya tarifeli sefer başlatan ilk Amerikan havayolu şirketi JetBlue'nun CEO'su Robin Hayes ise seferlerin yeniden başlamasıyla ABD'den bu ülkeye seyahatlerin kolaylaşacağını ve ucuzlayacağını kaydetti.