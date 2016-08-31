Amerikalı şarkıcı Chris Brown gözaltında

ABD'li 27 yaşındaki ünlü R&B şarkıcısı Chris Brown, Los Angeles kentinde bir kadını silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Los Angeles Polis Teşkilatından (LAPD) Chris Ramirez'in açıklamasına göre, kimliği açıklanmayan kadının şikayeti üzerine olay yerine giden polisler, Brown'u gözaltına alarak LAPD tutukevine götürdü.

LAPD Hırsızlık-Cinayet bölümü, Brown hakkında "öldürücü silahla saldırı" suçundan soruşturma başlattı.

Brown'un savunmasını, ceza davalarına bakan ve "ünlülerin avukatı" olarak bilinen Ermeni asıllı Amerikalı Mark Geragos üstlendi.

Grammy Ödüllü sanatçı daha önce de farklı olaylarla ilgili gözaltına alınmıştı. Bunlardan en akılda kalanı, 2009 yılında eski sevgilisi ünlü şarkıcı Rihanna'yı dövdüğü gerekçesiyle olmuştu. Bu nedenle Brown, konser vermek için gitmek istediği başta Avustralya olmak üzere birçok ülkeden vize alamamıştı.