DAEŞ sözcüsü Halep'te öldürüldü!

Suriye'nin Halep kenti çevresinde yaşanan çatışmalarda, terör örgütü DAEŞ'in sözcüsü olduğu belirtilen Ebu Muhammed el-Adnani'nin öldüğü bildirildi.
Terör örgütü DAEŞ'e yakınlığıyla bilinen Amak haber ajansı, asıl ismi Taha Subhi Fellaha (39) olan DAEŞ'in sözcüsü Adnani'nin., Halep çevresindeki çatışmalarda öldüğünü duyurdu.
DAEŞ'in lideri Ebubekir el-Bağdadi'ye yakınlığıyla bilinen İdlib doğumlu Adnani'nin, terör örgütünün Suriye'deki önde gelen liderleri arasında yer aldığı belirtiliyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, 5 Mayıs 2015'te, Adnani'nin yakalanmasına yardımcı olacak bilgileri verenlere 5 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı.