“Kennedy’yi kendi adamları öldürdü”

Yaralı Yüz, Büyük İskender ve Doğum Günü Dört Temmuz gibi filmlerin yapımcısı ve yönetmen olan Oliver Stone, ABD tarihinin en karanlık noktalarından birine ışık tutan bir açıklamada bulundu. Stone, 1991'de çektiği JFK (John F. Kennedy) filminden sonra, kanserden ölmek üzere olan eski bir güvenlik yetkilisinin kendisiyle iletişime geçtiğini ve "Kennedy'yi, başkanı korumakla görevli olan biri öldürdü" dediğini açıkladı.

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1963'teki suikasti Lee Harvey Oswald adlı bir askerin gerçekleştirdiği duyurulmuş, Oswald'ın olaydan iki gün sonra cinayete kurban gitmesi kafaları karıştırmıştı.



Stone, Sun gazetesine "Ben o adamın tanıklığına inanıyorum. Çünkü kullandığı dil askeri ve detaylarla doluydu" dedi.