Mirasımız Derneği Kudüs'te kurban kesiyor

Mirasımız Derneği bu yıl da Türkiye'deki binlerce kişinin kurban hisselerini İsrail işgali altındaki Kudüs'te keserek ihtiyaç sahibi Filistinlilere ulaştırmayı planlıyor.

Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği (Mirasımız Derneği) Basın Danışmanı Halis Mutlu Kudüs'te AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurbanlarını derneğin aracılığıyla vekalet vererek kestirmek isteyen hayırseverlerin kurbanlarının burada kesilerek tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını söyledi.

"İSRAİL İŞGALİNE KARŞI DİRENME GÜCÜNÜN ARTMASINA VESİLE OLUYOR"

Derneğin kurban organizasyonu için belirlediği hisse bedelinin 600 TL olduğunu belirten Mutlu, "Hayat şartlarının bilinçli olarak pahalı tutulduğu Kudüs başta olmak üzere civar şehirlerdeki Müslümanların direnme güçleri ekonomik olarak kırılma noktasına geldi. Buralara gönderilen kurbanlar bu açıdan çok önemli. İsrail işgaline karşı direnme gücünün artmasına vesile oluyor. Bu yıl 7 bin kurban hissesini Kudüs'te kesmeyi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurban kelimesinin "yakınlaşmak" anlamına geldiğinin altını çizen Mutlu, "Kudüs'e gönderilen kurbanlar da ümmetin Mescid-i Aksa konusunda şuurlanmasına ve buraya sahip çıkmasına vesile oluyor." değerlendirmesinde bulundu.