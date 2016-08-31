Ruanda FETÖ okulunu devredecek

Ruanda'nın Türkiye Büyükelçisi Nkurunziza, ülkedeki FETÖ yapılanmasına ait okulun devri konusunda Türk ve Ruanda makamlarının istişare halinde olduğunu söyledi

Ruanda'nın Türkiye Büyükelçisi Wiliians Nkurunziza, ülkedeki FETÖyapılanmasına ait okulun devri konusunda Türk ve Ruanda makamlarının istişare halinde olduğunu söyledi.

Büyükelçi Nkurunziza, Ankara'da Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ruanda'nın ekonomik ve siyasi yapısını anlatan Nkurunziza, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi için gösterdikleri çabayı dile getirdi.

Darbe girişimini kınadıklarını ve demokratik bir Türkiye'den yana olduklarını söyleyen Nkurunziza, Ruanda'da FETÖ yapılanmasına ait bir okul bulunduğunu ve iki ülke makamlarının, okulun geleceği konusunda istişare halinde olduklarını ifade etti.

Okulun, Türkiye'de kurulan vakfa (Maarif Vakfı) veya Ruanda'daki makamlara devredileceğini ifade eden büyükelçi Nkurunziza, bu konu hakkındaki görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Ruanda Türk yatırımcıları bekliyor

Türk yatırımcılara ülkesindeki fırsatları anlatmak için birçok ilde temaslarda bulunduğunu belirten Nkurunziza, Afrika'nın büyük bir heyecanla Türkiye'yi tanımak istediğini vurguladı.

Nkurunziza, Türk hükümetinin Afrika'da ciddi boyutlara ulaşan yatırımlarını artık Ruanda'ya da yansıtmak istediklerini ifade etti.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin henüz düşük seviyelerde seyrettiğine işaret eden Nkurunziza, Ruanda'nın hem istikrar hem de yatırımcılara sunduğu teşvik paketiyle Türk iş adamları için iyi bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Ruanda'nın, Afrika'daki en kolay iş yapılabilen ülkelerden biri olduğunu söyleyen Nkurunziza, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin ticari hayata da yansımasını beklediğini belirtti.