Tunus'ta trafik kazası: 14 ölü

Tunus'un El-Kassarin ilinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 14 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fussane ilçesine bağlı Humude kasabasında çimento yüklü kamyonun otobüse çarpması sonucunda kontrolünü kaybettiği ve yüksek gerilimli elektrik direğine çarptığı belirtildi.

Çarpmanın etkisiyle elektrik direğinin devrildiği ifade edilen açıklamada, devrilen direğinin 15 aracın üstüne düşerek alev almalarına neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, İlk belirlemelere göre, aralarında kamyon şoförünün de bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin yaralandığı ve bölgede kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü aktarıldı.

Resmi verilere göre Tunus'ta 2015'te meydana gelen 7 bin 82 trafik kazasında 2 bin 386 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.