Amerika Birleşik Devletleri'nde Florida'da bulunan Kennedy Uzay Araştırma Merkezi'nde yapılan test çalışmaları sırasında bir roket patladı.

Roketin patlamasının ardından büyük bir duman gökyüzünü kaplarken çevredeki insanlar büyük korku yaşadı. Roketin SpaceX şirketine ait olduğu belirtildi. Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndaki test sırasında patlayan roketin, Cumartesi günü bir İsrail uydusunu uzaya çıkarması planlanıyordu.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Yapılan ilk açıklamada herhangi bir 'saldırı' olmadığı ve kimsenin hayatını kaybetmediği belirtildi. Patlama sırasında çevrede bulunan binalarda büyük sarsıntı yaşandığı ifade edildi.

NASA ve SpaceX patlamanın nedenlerini anlayabilmek için çalışmalara başladı.

İŞTE PATLAMA SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

ABD'de büyük patlama!