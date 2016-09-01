ABD'de iki uçak havada çarpıştı

Alaska eyaletinde havada çarpışan iki küçük uçağın enkazı, Bethel kentinin yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde bulundu - Uçaklarda bulunan 5 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin Alaska eyaletinde iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, içinde üç kişi bulunan "Cessna 208 Caravan" tipi uçakla irtibatın kesilmesinin ardından Alaska Ulusal Muhafızları bölgede arama başlattı.

Aynı dakikalarda, iki kişiyi taşıyan "Piper PA-18 Super Cub" tipi bir uçakla da irtibatın kesilmesi üzerine bu uçakların çarpışmış olabileceği değerlendirildi.

Aramalar sonucu iki uçağın enkazı, Bethel kentinin yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemede, söz konusu uçaklarda bulunan 5 kişinin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.

Kaza anında havanın açık olduğu ve çarpışmanın nedeninin henüz belirlenemediği öğrenildi.

Ulusal Ulaştırma ve Güvenlik İdaresinden (TSA) görevliler, kazanın nedeninin araştırılması için bölgeye gönderildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri henüz açıklanmadı.