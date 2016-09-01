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'da iki havada çarpıştı

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 03:02
Alaska'da iki uçak havada çarpıştı
Alaska'da iki uçak havada çarpıştı

'nin eyaletinde iki havada çarpıştı. Uçaklarda bulunan 5 kişiden kurtulan olmadı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre içinde 3 kişi bulunan Hageland Aviation Cessna 208 Caravan tipi ile, içinde 2 kişi bulunan Piper PA-18 tipi iki uçak havada çarpıştı.

Nedeni henüz belirlenemeyen çarpışmanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, enkazlarına ulaştıkları uçaklarda bulunan 5 kişinin de cesediyle karşılaştı.

Sivil Havacılık Dairesi'nin olayla ilgili inceleme başlatacağı belirtildi.

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