Alman savcılığı FETÖ'cülere sahip çıktı

Stuttgart Savcılığı, darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yakın firmalara boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma başlattı. .

Almanya'da Stuttgart Savcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yakın firmalara yönelik internet üzerinden boykot çağrısı yapanlar hakkında soruşturma başlattı. Basına yansıyan haberlere göre, Stuttgart Savcılığı'ndan bir sözcü, 15 kişi hakkında "Halkı kışkırtmak" suçlamasıyla soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.



Darbe girişiminin ardında FETÖ'nün olduğunun anlaşılmasıyla, internet üzerinden yapılan paylaşımlarda FETÖ'ye yakın olduğu belirtilen firmaların boykot edilmesi çağrıları yapılmıştı.

HALKI KIŞKIRTMAYMIŞ

Stuttgart Savcılığı, boykot çağrılarını "Halkı kışkırtma" olarak değerlendirerek, harekete geçti. Bild gazetesi, boykot çağrıları yapanların Cumhurbaşkanı Erdoğan taraftarları olduğunun tahmin edildiğini yazdı.



Baden Württemberg Eyaleti Ekonomi Bakanı Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU), yasalar çerçevesinde faaliyet gösteren firmalara yönelik boykot çağrılarının durdurulması yönünde çağrıda bulunmuştu..

ALMANYA'DAN GEÇ GELEN İTİRAF