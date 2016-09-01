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Bu kez uyuyan bakanı idam ettirdi

  • Giriş Tarihi: 1.9.2016
Bu kez uyuyan bakanı idam ettirdi
Bu kez uyuyan bakanı idam ettirdi

li haber kaynakları, lideri Kim Jong-un'un bir toplantı sırasında uyuklayan Eğitimden Sorumlu Başbakan Yardımıcısı Kim Yong Jin'i ve iki bakanlık yetkilisini idam ettirdiğini duyurdu. Habere göre Kim Jongun kendisinin başkanlık ettiği toplantıda yaşanan bu hareketi 'saygısızlık' olarak nitelendirdi ve üç yetkiliyi de askeri akademideki idam mangasıyla infaz ettirdi. Dünyanın en kapalı rejimi olan Kuzey Kore, uyguladığı idam cezaları hakkında dünyayı bilgilendirmiyor, ancak bu gibi durumlar Güney Kore'nin istihbarat kaynakları tarafından basına açıklanıyor.

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