Filipinler Devlet Başkanı Duterte'ye suikast planı engellendi

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye suikast planının engellendiği bildirildi.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye suikast planının engellendiği bildirildi.

Filipinler polisi, Quezon City'de düzenlenen basın toplantısında, silah parçası kaçakçılığı yapan bir zanlının verdiği ifadede, bir müşterinin, Filipinler Devlet Başkanı Duterte'yi öldürmeyi planladığını itiraf ettiğini açıkladı.

Ay başında gözaltına alınan Wilford Palma adlı zanlının, mensubu olduğu çetenin, Duterte'ye suikast planı yapan kişiyi "bir numaralı müşteri" olarak nitelendirdiği belirtildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Palma, "Patronum bana bir numaralı müşterinin, Devlet Başkanı Duterte'nin suikastında kullanılmak üzere silah parçası sipariş etmeyi planladığını söyledi." ifadesini kullandı.

Palma, patronu Bryan Ta-Ala ve kendisinin, 100 adet M-16 tüfeğinin yapımı için gerekli 170'den fazla silah parçası sattığını da söyledi.

Polis, konuyla ilgili soruşturmanın sürmesi nedeniyle söz konusu müşterinin kimliği hakkında bilgi vermedi.

Filipinler Devlet Başkanı Duterte, ülkede 2006'da kaldırılan idam cezasını, uyuşturucu kaçakçıları, silah kaçakçıları ve kurbanlarını öldüren tecavüzcü, soyguncu veya araba hırsızları için getirmek istediğini belirtmişti.

Bilibid hapishanesinde tutulan uyuşturucu baronlarının, Duterte'nin başına 50 milyon pezo (yaklaşık 3,2 milyon lira) ödül koydukları bildirilmişti.