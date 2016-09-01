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’da Pokemon oyununa yasak

  • Giriş Tarihi: 1.9.2016
Fransa’da Pokemon oyununa yasak
Fransa’da Pokemon oyununa yasak

Fransız ordusunun, güvenlik riski gerekçesiyle ülkedeki askeri tesislerde "" oyununu yasaklamak istediği bildirildi. Le Canard Enchaine gazetesinin ele geçirdiği Savunma Bakanlığı bilgi notunda, "Pokemon Go" oyununa ait sanal karakterlerin Savunma Bakanlığı binalarının ve askeri tesislerin bulunduğu "hassas" bölgelerde tespit edildiği bilgisi yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı da, oyundaki sanal karakterlerin okullarda saklanmamasını Pokemon Go'yu piyasaya süren firmadan talep ettiklerini açıkladı.

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