“Kaddafi’nin oğlu Moskova’da”

Libya'yı 42 yıl yönettikten sonra 2011'de linç edilerek öldürülen Muammer Kaddafi'nin ikinci oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin Moskova'ya gittiği iddia edildi. Afrika kıtasından Fransızca haberler geçen 'Mondafrique' adlı internet sitesinin iddiasına göre Seyfülislam Kaddafi, askeri uçakla Rusya'ya gitti. Babasının öldürülmesinden sonra yakalanan ve 5 yıl boyunca hapis yatan Kaddafi, idamla yargılanırken çıkarılan genel aftan yararlanarak nisan ayında serbest kalmıştı. O tarihten beri ev hapsinde yaşadığı söylenen Kaddafi'nin, Rusya'ya ne amaçla gittiğine dair ise herhangi bir detay dile getirilmedi. Rus yetkililer de konuyla ilgili bir açıklama yapmadı. Hollanda'daki Uluslararası Ceza Mahkemesi, 2011'de Seyfülislam hakkında yakalama kararı çıkartmıştı. "Savaş suçu işlemek ve barışçıl gösterileri şiddet kullanarak bastırmaya çalışmakla" suçlanan Kaddafi'nin avukatı "Müvekkilim yargılanmayacak, çünkü Libya'da zaten mahkeme karşısına çıktı" demişti.



LİBYA'DAN 500 TON KİMYASAL SİLAH ÇIKARILDI

Danimarka Dışişleri Bakanı Kristian Jensen, Libya'daki kimyasal silah kalıntılarının Misrata limanından çıkarıldığını ve Almanya'ya götürüldüğünü duyurdu. 500 ton kimyasal silah kalıntısının tahliye edildiğini duyuran Jensen, "Bu kalıntıların kötü ellere düşmemesini temin ettik" dedi. Danimarka'nın öncülük ettiği uluslararası operasyona İngiltere ve Finlandiya da destek verdi.