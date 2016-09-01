Kim vurdu?

Son operasyonlarla köşeye sıkışan DAEŞ, şimdiye kadarki en büyük kaybını verdi. İstanbul, Paris ve Brüksel saldırılarından sorumlu olan Adnani öldürüldü. ABD basını “Operasyonu Pentagon yaptı” derken Rusya “Biz öldürdük” dedi

Terör örgütü DAEŞ lideri Ebubekir Bağdadi'nin yardımcısı olan Ebu Muhammed Adnani'nin öldürüldüğünün açıklanmasının yankıları sürüyor. "Örgütün sözcüsü ve Irak ile Suriye dışındaki operasyonlarından sorumlu kişisi" olduğu bilinen Adnani, aynı zamanda DAEŞ içinde ikinci adam pozisyonunda ve Bağdadi'nin de birinci sıradaki halefi konumundaydı. İntikam yemini açıklayan örgüt, 40 yaşındaki Suriye vatandaşı Adnani'nin öldürüldüğünü doğruladı. DAEŞ, olayın ne zaman, nerede ve nasıl gerçekleştiğine dair ise bilgi vermedi. Ancak ABD basını Adnani'nin salı günü Halep'te ABD insansız hava araçlarının düzenlediği operasyonda öldürüldüğünü yazdı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada başına 5 milyon dolar ödül koyulan Adnani'nin akıbetinin araştırıldığı duyuruldu.



TÜRKİYE VURGUSU

Dün ise Rusya, Adnani'yi kendilerinin öldürdüğünü bildirdi. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus Su-34 uçaklarının pazartesi günü Halep yakınlarındaki Maaratat-umhauş bölgesinde düzenlediği operasyonda 40 militandan oluşan bir grubun hedef alındığı, bombardımanda ölenler arasında Adnani'nin de yer aldığı belirtildi. Açıklamada, Adnani'nin öldürüldüğünün birkaç istihbarat kanalı üzerinden doğrulandığı da kaydedildi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Peter Cook ise "Rusya'nın Adnani'ye yönelik saldırı düzenlediği iddiasını destekleyecek bilgimiz yok. Adnani'yi hedef alan El Bab yakınında biz bir saldırı düzenledik. Bunun sonuçlarını hala değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı. Öte yandan ABD basını Adnani'nin öldürülmesiyle ilgili olarak Türkiye'nin Fırat Kalkanı operasyonlarına vurgu yaptı. Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun Cerablus'u DAEŞ'ten temizlemesinin Halep'teki örgütü zayıflattığına dikkat çekildi. Adnani'nin İstanbul, Paris ve Brüksel'deki DAEŞ saldırıları başta olmak üzere Suriye ve Irak dışında toplamda 650 kişinin teröre kurban gitmesinde etkili olduğunu yazan ABD basını "Adnani'nin öldürülmesi DAEŞ'in şimdiye kadar ki en büyük lider kaybı" yorumlarını yaptı. Adnani, en son mayıs ayında 'yalnız kurtlar' olarak bilinen DAEŞ sempatzanlarını Batı'da saldırılar düzenlemeye çağırdığı bir ses kaydı yayımlanmıştı.