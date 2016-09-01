Merkel: Mülteci krizini görmezden geldik

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sığınmacılar konusunda özeleştiri yaparak, geçmişte hata yapıldığını kabul etti. Süddeutsche Zeitung gazetesine konuşan Merkel, Almanya'nın sığınmacı sorununu uzun süre görmezden geldiğini ve bu soruna AB çapında bir çözüm bulunmasını ötelediğini söyledi. Avrupa'ya 2004-2005 yıllarında sığınmacıların gelmeye başladığını hatırlatan Merkel, o dönem sığınmacı sorununun çözümünün İspanya ve diğer ülkelere bırakıldığını belirtti. Almanya'nın o dönem sığınmacıların Avrupa'da orantılı bir şekilde dağıtılmasına karşı koyduğunu vurgulayan Merkel, gelecekte Almanya'nın göçmen krizine neden olan ülkelere komşu ülkelerle yakın işbirliğine gitmesi gerektiğini söyledi.



MÜLTECİLERİN 300 BİNİ YASADIŞI ÇALIŞYOR

Alman yayın organı NDR, Almanya'ya 2015'te ulaşan 1.1 milyon sığınmacının yaklaşık yüzde 30'u, yani 300 bin kadarının ülkede yasadışı yollarla çalıştığı tahminini yaptı. NDR'ye göre, mültecilerin sığındıkları merkezlerde çalışan bazı yetkililer, sığınmacılara yasadışı iş bularak çıkar sağlıyor.