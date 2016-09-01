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Naziler’in gizli üssü 2022’de oluyor

Naziler’in gizli üssü 2022’de otel oluyor
Naziler’in gizli üssü 2022’de otel oluyor

Nazi Almanyası döneminde Nazi fikirlerini kuvvetlendirmek için kullanılan ülkenin Rügen Adası'ndaki dev tesis, lüks bir e dönüştürülecek. Nazi Almanyası tarafından 1936'da yaptırılan ve Prora ismi verilen bu tesis, ada sahilinde 4.5 kilometre boyunca uzanıyor. Naziler, bu gizli yapının haritada görünmesine izin vermemiş. İkinci Savaşı sonrasında kullanılmayan 20 bin kişilik tesis, 'dan bir şirket tarafından 2012'de 2.75 milyon euroya satın alındıktan sonra 88 milyon euro harcanarak renove edilmiş. Tesisin lüks bir otel olarak mimari açıdan yeniden tasarlanıp 2022'de turizme açılması bekleniyor.

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