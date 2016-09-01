Peter Cook o soruya yanıt veremedi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Peter Cook, ABD'nin YPG ve PYD'ye verdiği silah ve mühimmatın, PKK'nın eline geçtiğine ilişkin haberlerle ilgili soruyu yanıtlamakla zorlandı.

Pentagon Sözcüsü Cook, ABD'nin YPG ve PYD'ye silah ve mühimmatın, PKK'nın eline geçtiğine ilişkin haberlerle ilgili soruya cevap veremedi.

Cook, "Bu haberleri görmedim. Böyle bir şey olduğuna ilişkin herhangi bir belirti yok. Bu gruplara mühimmat sağladığımızı biliyorsunuz. Bu mühimmatın nereye gittiğini çok dikkatlice izliyoruz. Bizle anlaşmaya varan taraflar buna uymazsa, bizden bir daha mühimmat alamazlar. Bunu başından beri açıkça söyledik" dedi.

"GERÇEKLER, SÖYLEDİKLERİNİZLE ÇELİŞİYOR"

Peter Cook, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında, "Türkiye, PYD/YPG unsurlarının dönmediklerini söylüyor. Bu gerçekler sizin söylediklerinizle çelişiyor. Yorumunuz nedir?" sorusuna verdiği yanıtta "Sahada gördüğümüz Suriyeli muhalif güçleri çatısı altında toplayan SDG'nin Fırat'ın doğusuna çekilme taahhütlerini yerine getirdiğidir. Menbiç'te bazı direniş birimleri var, temizlik operasyonları var. Ortadan kaldırılması gereken el yapımı patlayıcılar var. O bölgenin yerlisi olan ve orada bulunan bazı SDG güçleri bu operasyonları yürütüyor. Ancak asıl SDG güçleri Fırat'ın doğusuna gitti ve sözlerini tuttu. YPG de bu güçler arasında" dedi.

PKK TERÖR ÖRGÜTÜ AMA YPG-PYD’YE LAF YOK

YPG'NİN PKK İLE BAĞLANTISINA İLİŞKİN SORUYA CEVAP VEREMEDİ! Cook, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından ele geçirilen ve YPG'nin denetiminde bulunan bölgelerde, YPG'nin PKK ile bağlantısını kanıtlayan belgeler bulunduğuna ilişkin haberlerle ilgili soruya da 'Bu haberleri görmedim' diye karşılık verdi. Cook, "Yeniden söyleyeyim. SDG'nin bize verdiği sözleri tuttuğuna inanıyoruz. Sahadaki yerel güçlere verdiğimiz desteği geçmişte de uzun uzun konuştuk. Bu karmaşık bir durum. Türkiye ile de doğrudan neler olup bittiğini konuştuk. Sahadaki yerel ortaklarımızla durumu konuştuk. Girişimleri ile ilgili kendi görüşlerimizi ve kaygılarımızı aktardık ve asıl hedefin IŞİD olduğunu söyledik. Tüm koalisyon ortakları ve üyelerinin odak noktasının bu olmasına çalışacağız" diye yanıt verdi. BİZDEN BİR DAHA MÜHİMMAT ALAMAZLAR" ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki ortaklarına sağladığı silah ve cephane desteği hatırlatılan ve "Bunların YPG/PYD ya da PKK'nın eline geçmediğinden nasıl emin olabiliyorsunuz?" sorusu karşısında zorlandığı görülen Cook, '"Böyle bir şey olduğuna ilişkin herhangi bir belirti yok. Bu gruplara mühimmat sağladığımızı biliyorsunuz. Bu mühimmatın nereye gittiğini çok dikkatlice izliyoruz. Bizle mutakabata varan taraflar buna uymazsa, bizden bir daha mühimmat alamazlar. Bunu başından beri açıkça söyledik" dedi. ODAK NOKTAMIZ IŞİD Türkiye ile ABD askeri ilişkileri ile ilgili soruyu, Türkiye'nin endişelerini çok iyi bildiklerini ve bu endişeler konusunda Türkiye ile yakından çalıştıklarını dile getiren Cook, Suriye'deki ortaklarıyla da çalışmayı sürdürdükleri, odak noktasının IŞİD ile mücadele olması gerektiği görüşünü yineledi, "Türkiye koalisyon ortağı ve güçlü bir NATO müttefiki. Uzun yıllardır işbirliğimiz sürüyor, iyi bir tarihi geçmişimiz var. Bu bağların geçmişte olduğu gibi güçlü sürmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bazı konularla ilgili güçlükler bulunuyor ve bunu anlıyoruz. Bu kaygıları gidermek için Türkiye ile çalışıyoruz" diye yantladı.

ABD İTİRAF ETTİ: PYD, PKK İLE BAĞLANTILI