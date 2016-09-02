FETÖ'nün Baltık ülkeleri yapılanması

Fetullahçı Terör Örgütü, Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya’da eğitim, kültür ve iş alanlarında faaliyet yürütüyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'da eğitim, kültür ve iş alanlarında faaliyet yürütüyor.

FETÖ'nün bu ülkelerdeki en önemli kuruluşu, Baltık Türk Kültür Akademisi (Balturka) olarak öne çıkıyor. Kültür ve sanat adamlarını etkilemeye çalışan Balturka'nın, yurtiçi ve yurtdışından birçok ortağı bulunuyor.

İshak Akay ve Halil İbrahim Ak'ın yönetimindeki Balturka'nın resmi sitesinde yayınlanan "ortaklarımız" bölümünde, Türkiye'den bazı belediyelerin yanı sıra Vilnius Büyükşehir Belediyesi, Mykolo Romerio Üniversitesi (MRU), Vilnius Gedimino Teknik Üniversitesi (VGTU) ve Erasmus öğrenci değişim programı dikkati çekiyor.

Eğitim alanında ise Polonya ve Letonya'da olduğu gibi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta da Uluslararası Meridyen okulu faaliyet yürütüyor. En pahalı okullardan Meridyen'de, Litvanya'nın zengin ailelerinin çocukları eğitim alıyor.

FETÖ Litvanya'da, Eğitim Bilimleri Üniversitesi (LEU) ile de faaliyet yürütüyor. Eski adıyla "Pedagoji Enstitüsü" olan üniversiteye, FETÖ'ye ait Türkiye ve Azerbaycan'daki okul ve üniversitelerden öğrenciler kabul ediyor.

FETÖ'NÜN PROPAGANDASI

FETÖ, kendini daha iyi tanıtmak amacıyla Litvanya'da propaganda girişimlerini büyütüyor. Bu yıl başkent Vilnius'ta FETÖ propagandası içeren bir kitabın tanıtımı yapıldı. Litvanyalı Prof. Dr. Juozas Vytautas Uzdila'nın büyük miktarda para karşılığında yazdığı kitabı, ülkenin kütüphane ve kitabevlerinde satılıyor.

2009'da ise FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı Litvanya diline tercüme edilerek propaganda amaçlı basılmıştı.

Baltık ülkelerinin arazi ve nüfusun küçük olmalarına rağmen FETÖ, Letonya ve Estonya'da da etkisini sağlamaya çalışıyor. FETÖ, Letonya'nın başkenti Riga'da bir kültür merkezi ve Uluslararası Meridyen Okulu altında faaliyetini yürütüyor. Yıllığı beş bin avroya yakın olan Meridyen okulu, Letonya'da en pahalı eğitim kurumlarından biri olarak dikkati çekiyor.

Kuzey Baltık ülkesi Estonya'da FETÖ'ye ait Uluslararası İş Kültürü ve Eğitim Derneğinin (EESTÜRK) olduğu biliniyor.