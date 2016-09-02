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'dan 'ye ilk charter uçağı yola çıktı!

  • AA
  • Giriş Tarihi: 2.9.2016 18:28 Güncelleme Tarihi: 2.9.2016 18:53
Rusya'dan Türkiye'ye ilk charter uçağı yola çıktı!
Rusya'dan Türkiye'ye ilk charter uçağı yola çıktı!

ile arasındaki charter uçuşların yeniden başlatılmasının ardından ilk uçak Moskova'dan Antalya’ya doğru yola çıktı.

Moskova'da bulunan Şeremetyevo Havalimanı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 'ye yönelik charter yasağının kaldırılmasının ardından 'dan ilk charter uçağı saat 16:35'te havalimanından yola çıktı.

Yüzde 100 doluluk oranıyla yaklaşık 300 kişinin bulunduğu uçağın bu akşam Antalya'ya inmesi bekleniyor.

Başbakanı Dimitri Medvedev, Türkiye'ye yönelik charter uçuşları serbest bırakan kararnameyi 28 Ağustos'ta imzalamıştı.

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