Rusya'dan Türkiye'ye ilk charter uçağı yola çıktı!

Rusya ile Türkiye arasındaki charter uçuşların yeniden başlatılmasının ardından ilk uçak Moskova'dan Antalya’ya doğru yola çıktı.
Moskova'da bulunan Şeremetyevo Havalimanı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Türkiye'ye yönelik charter yasağının kaldırılmasının ardından Rusya'dan ilk charter uçağı saat 16:35'te havalimanından yola çıktı.
Yüzde 100 doluluk oranıyla yaklaşık 300 kişinin bulunduğu uçağın bu akşam Antalya'ya inmesi bekleniyor.
Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, Türkiye'ye yönelik charter uçuşları serbest bırakan kararnameyi 28 Ağustos'ta imzalamıştı.