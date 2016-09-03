ABD’de ‘Hermine’ alarmı

ABD’nin doğusunda etkili olan Hermine kasırgası yüzbinlerce kişinin karanlıkta kalmasına neden oldu. Florida Valisi Scott, 51 ilçede “olağanüstü hal” ilan etti

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan "Hermine" kasırgası, yüzbinlerce kişinin karanlıkta kalmasına neden olurken, Florida Valisi Rick Scott 51 ilçede, "olağanüstü hal" ilan etti. Florida eyaletinde başlayan ve ülkenin doğu kıyılarında etkili olması beklenen Hermine kasırgası, İşçi Bayramı tatilinde Amerikalıları alarma geçirdi. Florida Valisi Rick Scott, kasırga nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyerek, Floridalılardan kasırgaya karşı hazır olmalarını istedi. Vali Scott, basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Evinizi, mülkünüzü yeniden inşa edebilirsiniz ancak yaşamları geri getiremezsiniz. Eyalette herkes kasırgaya hazırlanmak zorunda. Unutmayın bu, yaşam tehlikesi olan kasırga" ifadeleriyle Floridalıları uyardı. Hermine fırtınasının şiddetini artırması nedeniyle, derecesini "Kategori 1"e çıkaran meteoroloji yetkilileri, Hermine'nin kasırgaya dönüştüğünü bildirdi. Florida'nın Panhandle bölgesinde kum torbalarını hazırlayan halk, perşembe gecesini sığınaklarda geçirdi. Yetkililer, özellikle su seviyesinin düşük olduğu bazı ilçelerde zorunlu tahliye kararı verirken, bölgeye 30 bin kum torbasının gönderildiğini ve 6 bin Ulusal Muhafız Birliği'nden askerin kurtarma çalışmaları için hazırda beklediğini belirtti. 20 ilçede okulların tatil edilmesine karar verildi. Apalachicola, Tallahassee ve St. Petersburg'da rüzgârın hızının 140 kilometreye kadar çıktığı bildirildi. 270 bine yakın kişinin elektriksiz kalmasına neden olan kasırgada, sağnak yağmurun sel baskınlarına neden olduğu açıklandı.