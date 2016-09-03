Avrupa Birliği'nden şaşırtan Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği Dönem Başkanı Miroslav Lajcak, AB-Türkiye ilişkilerinin 'kesinlikle' daha iyiye gideceğine inandığını açıkladı.

"İLİŞKİLER DAHA DA İYİYE GİDECEK"

Lajcak, Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısında (Gymnich) basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantının ikinci gününde , AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ile çalışma kahvaltısında bir araya geleceklerini hatırlatan Lajcak, bu toplantının ardından AB ile Türkiyearasındaki ilişkilerin kesinlikle çok daha iyiye gideceğine inandığını kaydetti.

YENİDEN CANLANDIRACAĞIZ

Lajcak, "AB ile Türkiye arasında doğrudan diyalog önemli ve biz bu sabah bunu yeniden canlandıracağız. Birbirimizden neler beklediğimizi açıklığa kavuşturacağız. Geçmişte basın üzerinden karşılıklı olarak bazı suçlamalar yapıldı, bunlar hiç bir zaman yarar sağlamıyor. Şimdi pozisyonlarımızı ve neler yapmak istediğimizi açıklığa kavuşturacağız."şeklinde konuştu.

AB üyesi 28 ülkenin dışişleri bakanlarının dün kendi aralarında yaptıkları oturumda Türkiye ile ilişkileri ve Türkiye'den beklentilerini ele aldıklarını hatırlatan Lajcak, bu konularda ortak bir yaklaşıma sahip olduklarını kaydetti.

"TÜRKİYE İLE CİDDİ ORTAĞIZ"

Slovak Bakan, "Bizler ciddi ortaklarız. Hem Türkiye önemli bir ülke, hem AB çok önemli bir aktör. Buluşmamız iyi bir gelişme, karşılıklı olarak gördüğümüz problemleri konuşma imkanına sahip olmamız da iyi bir gelişme." ifadelerini kullandı.