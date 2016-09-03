Bin Aylan daha boğuldu

Suriyeli Aylan Kurdi isimli çocuğun cansız bedeninin sahilde bulunmasından bu yana tam 1 yıl geçti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü William Spindler, Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden her gün ortalama 11 sığınmacının 3'ünün çocuk olduğunu belirtti. Sözcü, 3 yaşındaki Aylan'ın ölümünün ardından geride kalan bir yılda en az bin sığınmacı çocuğun Akdeniz ve Ege'de boğulduğuna işaret etti. Spindler, "Suriyeli Aylan Kurdi'nin ölümünün ardından geçen bir yılda 4 bin 176 sığınmacı boğularak hayatını kaybetti ve Akdeniz her gün ortalama 11 sığınmacıya mezar oldu" dedi.