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Bin Aylan daha boğuldu

  • Giriş Tarihi: 3.9.2016
Bin Aylan daha boğuldu
Bin Aylan daha boğuldu

Suriyeli Aylan Kurdi isimli çocuğun cansız bedeninin sahilde bulunmasından bu yana tam 1 yıl geçti. Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü William Spindler, Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden her gün ortalama 11 sığınmacının 3'ünün çocuk olduğunu belirtti. Sözcü, 3 yaşındaki Aylan'ın ölümünün ardından geride kalan bir yılda en az bin sığınmacı çocuğun Akdeniz ve 'de boğulduğuna işaret etti. Spindler, "Suriyeli Aylan Kurdi'nin ölümünün ardından geçen bir yılda 4 bin 176 sığınmacı boğularak hayatını kaybetti ve Akdeniz her gün ortalama 11 sığınmacıya oldu" dedi.

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