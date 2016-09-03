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lı komutan 'de öldürüldü

  • AA
  • Giriş Tarihi: 3.9.2016 22:05 Güncelleme Tarihi: 3.9.2016 22:30
İranlı komutan Suriye'de öldürüldü
İranlı komutan Suriye'de öldürüldü

Devrim Muhafızları komutanlarından Daryuş Durusti'nin, li muhaliflerle girdiği çatışmada öldürüldüğü iddia edildi.

Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen "defapress.ir" haber sitesine göre, Durusti, Hama kentinin kuzeyinde li muhaliflerle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Haberde, Durusti'nin cenazesinin muhaliflerin elinde olduğu ifade edildi.

Bazı haber kaynakları, 4 gün önce aralarında üst düzey komutanın da bulunduğu 10 askerinin daha Suriye'deki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurmuştu. Savaşın başından bu yana Suriye'deki çatışmalarda 1300'den fazla İranlı askerin öldüğü belirtiliyor.

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