AB, Türkiye ile normalleşmek istiyor

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri görüşmek üzere toplanan 28 üye ülkenin dışişleri bakanları Ankara ile ilişkilerin iyileştirilmesi noktasında aynı fikirde olduklarını açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Gayriresmi Dışişleri Bakanları'nın iki gün süren toplantısının ardından Türkiye ile ilgili önemli açıklamalar yapıldı. Slovakya'nın başkenti Bratislava'daki toplantıda FETÖ'nün 15 Temmuz'daki alçak darbe girişiminin ardından gerilen Türkiye - AB ilişkileri değerlendirildi. "Türkiye önemli bir ortak" diyen AB Dönem Başkanı Slovakya'nın Dışişleri Bakanı Miroslav Lajcak, "Türkiye ile AB arasında yaşanan gerginlikler sona erdirilmeli. 28 ülkenin dışişleri bakanları ile Cuma günü yaptığımız oturumda Türkiye ile ilişkileri ve Türkiye'den beklentilerini ele aldık. Bu konularda ortak bir yaklaşıma sahibiz. Bu toplantının ardından AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kesinlikle çok daha iyiye gideceğine inanıyorum" dedi. Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, darbe girişimi sonrası Türkiye'nin attığı adımlara saygı duyulması gerektiğini söyledi. Szijjarto ayrıca "Demokratik yollarla seçilmiş Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı'na yapılan saldırılar aslında Avrupa'nın güvenliğine yapılmıştır" dedi. Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ise "Avrupa ve dünyanın karşılaştığı tehditlerin çözümü için Türkiye çok önemli. Türkiye ile görüşmek için birçok nedenimiz var" dedi.



ÇELİK: DAHA GÜÇLÜ DESTEK GEREKİRDİ

AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Bratislava'daki toplantının ardından uluslararası basına konuştu. Çelik, "Biz AB'nin darbe girişimi sırasında bize göstermesi gereken desteğin yeterli olduğunu düşünmüyoruz. Daha güçlü bir destek verilmeliydi" dedi. Çelik, "Bu bakımdan hükümetimizin ve halkımızın yaşadığı hayal kırıklığını bu toplantıda açık bir şekilde anlattım" dedi. AB Bakanı ayrıca "Vize serbestisi konusunda terör yasasını değiştiremeyiz. Ama ileriye dönük yapılabilecek bazı değişiklikleri Avrupa Konseyi ile görüşüp taahhüde bağlayabiliriz. Bu arada vize serbestisi verilir" dedi.