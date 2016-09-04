Alman vekil İncirlik'in kapısından kovuldu

Türkiye'ye gelen Alman vekil Stetten, askerleri ziyaret edemeden İncirlik üssünden geri çevrildi.

Türkiye'nin "İncirlik askeri bölgedir, siviller giremez" cevabına rağmen Alman Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) Milletvekili Christian von Stetten, Alman askerlerini ziyaret etmek için gittiği İncirlik'te geri çevrildi.

VEKİL KAPIDAN İÇERİ ALINMADI

Türkiye, İncirlik Üssü'nde bulunan Alman askerlerini ziyaret etmek isteyen Alman milletvekillerine, "Askeri bölgelere siviller giremez" gerekçesiyle müsaade etmezken, Hıristiyan Demokrat Parti (CDU) Milletvekili Christian von Stetten Türkiye'nin yasağına rağmen İncirlik'te bulunan Alman askerlerini ziyaret için Türkiye'ye geldi.

"İÇERİ GİRMENİZ MÜMKÜN DEĞİL"

İncirlik üssündeki Alman askerlerini ziyaret etmek için yaptığı müracaata cevap alamadığını belirten CDU'lu milletvekili Christian von Stetten, NATO görevi kapsamında İncirlik'te bulunan Alman askerlerini ziyaret etme hakkına sahip olduklarını söyledi.

Stetten, Bild gazetesi muhabiriyle birlikte İncirlik'teki askeri üsse giderek Alman askerlerini ziyaret etmek istediğini belirtince Türk yetkililer, "Resmi davet olmadan ziyaretiniz mümkün değildir" diyerek Alman milletvekilini geri çevirdiler.

DAEŞ'le mücadele kapsamında uluslararası koalisyona stratejik destek amacıyla İncirlik'te 240 Alman askeri görev yapıyor.