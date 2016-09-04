Çobanbey'de 2 terörist kendini batlattı

Karı koca IŞİD militanları ÖSO birliklerinin arasına motosikletle girerek kendilerini patlattılar.
Suriye'nin Çobanbey ilçesine bağlı Tat Humus köyüne sivil vatandaşların arasına karışarak gelen IŞİD militanları tarafından düzenlenen canlı bomba saldırısında 5 Özgür Suriye Ordusu askeri hayatını kaybederken, 20'nin üzerinde asker de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre bugün saat 11.00 sıralarında, Çobanbey'e bağlı Tat Humus köyünde, IŞİD militanı karı koca, ÖSO askerlerin arasına motosikletle girerek kendini patlattı.
Saldırıda 5 ÖSO askeri hayatını kaybederken, 20'nin üzerinde asker yaralandı. Yaralanan askerler Kilis'te tedavi altına alındı. 2 bin 800 kişinin yaşadığı köyde sivillerin arasına karışarak gelen IŞİD militanı karı koca, patlama sonrasında parçalara bölündü.