İranlı komutan Suriye'de öldürüldü

İran Devrim Muhafızları komutanlarından Daryuş Durusti'nin, Suriyeli muhaliflerle girdiği çatışmada öldürüldüğü iddia edildi.

Devrim Muhafızlarına yakınlığıyla bilinen "defapress.ir" haber sitesine göre, Durusti, Hama kentinin kuzeyinde Suriyeli muhaliflerle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

Haberde, Durusti'nin cenazesinin muhaliflerin elinde olduğu ifade edildi.

Bazı İran haber kaynakları, 4 gün önce aralarında üst düzey komutanın da bulunduğu 10 İran askerinin daha Suriye'deki çatışmalarda öldürüldüğünü duyurmuştu. Savaşın başından bu yana Suriye'deki çatışmalarda 1300'den fazla İranlı askerin öldüğü belirtiliyor.