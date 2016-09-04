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ordusundan 'ye hava saldırısı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 4.9.2016 22:57 Güncelleme Tarihi: 4.9.2016 23:00
İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı
İsrail ordusundan Suriye'ye hava saldırısı

ordusuna ait savaş uçaklarının, Golan Tepeleri’nin kuzeyinde ordusuna ait dört askeri hedefi vurduğu bildirildi.

ordusundan yapılan yazılı açıklamada, gün içerisinde rejimine bağlı askeri noktalardan yapılan havan atışına karşılık olarak Golan Tepeleri'nin kuzeyindeki askeri hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Golan'a düşen havan toplarının can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı aktarılan açıklamada, " rejimi İsrail'in egemenliğini açık bir şekilde ihlal ediyor. İsrail ordusu topraklarını ve İsrail'in egemenliği korumaya devam edecektir." ifadesine yer verildi.

Daha önce de İsrail zaman zaman "bölgeden ateş açıldığı" iddiasını ileri sürerek Suriye'ye askeri saldırılar düzenlediğini duyurmuştu.

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