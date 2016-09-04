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'da Türk camisine ırkçı afiş

  • AA
  • Giriş Tarihi: 4.9.2016 05:19 Güncelleme Tarihi: 4.9.2016 05:35
Kanada'da Türk camisine ırkçı afiş
Kanada'da Türk camisine ırkçı afiş

Montreal kentindeki Dorval Camisi'ne, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından ırkçı bir grubun afişi yapıştırıldı

'nın Montreal kentindeki bir Türk camisine, ırkçı bir İtalyan grubun taraftarlarınca afiş asıldı.

Montreal'in Dorval bölgesindeki Dorval Camisi Başkanı ve İmamı Mehmet Değer, nefret saldırısına Montreal polisinin el koyduğunu söyledi. 4 kişilik bir grubun, cuma gecesi caminin girişine, mensup oldukları gruba ait bir afişi yapıştırdıklarını anlatan Mehmet Değer, "Birilerinin bu gençleri kullandığı belli. mozaik bir ülke. Bir arada yaşamanın güzelliklerini bozmamaları lazım" dedi.

Dorval Camisi'nin daha önce de 7 kez muhtelif şekillerdeki saldırılara maruz kaldığını ifade eden Mehmet Değer, "Bu sekizinci oldu. Bugüne kadar da saldıranların hiçbiri bulunamadı. Bundan önce, Suriyeli mültecilere sponsor olup ''ya getiriyoruz' diye tehditler almıştık. Bu çalışmalarımız Kanada basınında da çıkmıştı. Bu yüzden hedef olduğumuzu sanıyorum. Bu davranış tarzının Kanada değerleri ve sistemi ile uyuşmadığını onlar da biliyor. Bu kişilerin ve onları buna teşvik edenlerin mutlaka bulunması lazım. Polis bu suçluları bulamazsa ileride bu gibi olaylar artar" diye konuştu.

Olay sonrası Dorval Camisi'ne gelen Montreal polisi, camiden parmak izleri ve yapıştırılan afişi aldı. Polis, caminin güvenlik kamerası kayıtlarını da delil olarak soruşturma dosyasına dahil etti.

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