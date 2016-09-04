Obama: Türk hükümetinin şimdi anlaşılabilir şekilde bir tepkisi var

ABD Başkanı Barack Obama, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türk hükümetinin anlaşılabilir bir tepki verdiğini belirterek, "Böyle bir şeyin ABD'de olduğunu, karşımıza çıkacak zorlukları, ülkeyi nasıl tekrar istikrara sokacağımızı düşünün." dedi.

ABD Başkanı Obama, CNN televizyonunda Fareed Zakaria'nın sorularını yanıtladı.

Obama, röportajın Türkiye ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili kısmında, Türkiye'nin ciddi ve çalkantılı bir süreçten geçtiğini söyledi. Obama, "Demokratik yollarla seçilmiş hükümet karşı haince eyleme girişen ordu mensupları vardı. Ancak cesaret verici olan şey Erdoğan'a karşı olanların bile içinde bulunduğu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyleyen Türk halkıydı. Bence bu zorlu olayda umut veren şey de buydu. Endişeli ve ürkmüş Türk hükümetinin şimdi anlaşılabilir şekilde bir tepkisi var. Böyle bir şeyin ABD'de olduğunu, karşımıza çıkacak zorlukları, ülkeyi nasıl tekrar istikrara sokacağımızı düşünün." diye konuştu.

Darbe girişimi sonrasında Türkiye ile ABD arasındaki güvenlik konulu ilişkilerimizde azalan bir etki görmediklerini aktaran Obama, şöyle devam etti:

"Türkiye güçlü bir NATO müttefiki olmayı sürdürüyor. DAEŞ'i yenmek için bizimle çalışıyorlar. Türkiye bölgede birçok konuda önemli bir ortağımız. Tabii ülkelerinde siyasi ve mülki bir deprem yaşadıkları gerçeğinden kimsenin şüphesi yok. Yeniden inşa etmeleri gerekiyor ve bunu nasıl yaptıkları önemli olacak. Yapmak istediğimiz şey Türk halkını desteklediğimizi göstermek. Eğer attıkları adımların uzun dönemli çıkarlarına ve ortaklığımıza aykırı olduğunu düşünürsek her iyi dostun yaptığı gibi onlara dürüstçe geri bildirim yapmak istiyoruz."

Hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü, ve toplanma özgürlüğü ile ilgili Türkiye'ye bazı uyarılarda bulunduğunu belirten Obama, "Bence Türk halkı bunu tartışacak ve gelecek aylarda bunu etraflıca ele alacak." dedi.

- ÇİN'E MESAJ

Obama, G20 Zirvesi için Çin'e yaptığı ziyaret öncesinde verdiği röportajda, Çin-ABD ilişkilerine de değindi. Çin yönetimine, "Artan güçle birlikte sorumluluklarınız da artıyor." dediklerini aktaran Obama, "Başka ülkelerden büyük olmanız güç gösteri yapmanızın nedeni olamaz." dedi.

Çin'in artık büyüyen ekonomisi sayesinde uluslararası ilişkilerde "masada daha geniş bir yer" istediğini söyleyen Obama, uluslararası hukuka uyumlu şekilde olduğu sürece bundan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Obama, Çin'in Güney Çin Denizi'nde uluslararası kuralları ihlal ettiğini vurgulayarak, "Bu konuda katı olduk. Kendilerine de söyledik, bunun sonuçları olacaktır ama şunu da vurguladık. Eğer uluslararası kurallar içinde hareket ederseniz ortak olabiliriz ve ticarette dostça rekabet etmeminizin önünde bir engel de yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "İYİMSERİM"

Obama, ABD başkanlık seçimlerinde özellikle Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın göçmen karşıtı söylemlerine de yanıt verdi.

ABD'nin kuruluşundan bu yana başkalarını da dahil etmenin, çeşitliliğin ve göçmenliğin bir gelenek olduğunu vurgulayan Obama, "Ne kadar vatansever olduğunuz ve Amerikalı olduğunuz derinizin rengi, adınız ya da inancınızla ilgili değil. Sırf Trump normalden biraz daha fazla ilgi çekiyor diye bunun değişeceğini düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Amerika'nın çoğunluğunun Trump destekçileri gibi düşünmediğini belirten Obama, "Yine de bunu ciddiye almalıyız." dedi.

Obama, "Genel anlamda ben iyimserim." ifadesini kullandı.