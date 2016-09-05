ABD'den skandal PYD açıklaması!

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, terör örgütü PKK/PYD üyelerini Suriye'nin kuzeyinde bulundukları yerlere ABD bayrakları çekip bunu "kalkan" olarak kullandıklarını gösteren fotoğraflar hakkında inceleme açılmadığını, açmayı da düşünmediklerini bildirdi.

Pentagon yetkilisi, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçlerinin bulundukları yere Amerikan bayrağı çektiğine ilişkin haberleri gördüklerini belirtti.

Kimseyle ABD bayrağını çekmeleri için koordinasyon kurmadıklarını söyleyen yetkili, olayın ABD'nin ortaklık yaptığı güçler tarafından gerçekleştirildiğini gösteren resmi bir rapor da bulunmadığını ifade etti.

ABD BAYRAĞINI KALKAN YAPIYORLAR

Pentagon yetkilisi, olaya dair şu anda soruşturma bulunmadığını ve gelecekte de soruşturma öngörmediklerini açıkladı. Yetkili, "Bu fotoğrafın ABD güçleri orada bulunduğu sırada çekilmiş eski bir fotoğraf olduğunu düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Suriye'de Fırat Nehri'nin batısındaki Münbiç ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK'nın çok sayıda militanı bulunuyor. İlçenin kuzeyindeki Rafi köyünde konuşlu terör örgütü, çevreye ABD bayrakları asarak bölgede Amerikan güçleri bulunduğu mesajı veriyor. Militanlar, "ABD koruması" görüntüsünü olası saldırılara karşı kalkan olarak kullanıyor.



