Eyalet seçiminde Afd, Merkel'in partisini geride bıraktı

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki seçimde, rakiplerine fark atan SPD birinci parti çıktı. Aşırı sağcı, İslam karşıtı AfD, Merkel'in partisi CDU'yu geride bıraktı.

Almanya'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) birinci parti oldu.

Mecklenburg-Vorpommern seçim kurulu tarafından açıklanan geçici resmi sonuçlara göre, eyalette SPD, 2011'deki seçime göre yüzde 5 oy kaybetmesine rağmen yüzde 30,6 oy oranıyla seçimden galip çıktı.

AŞIRI SAĞCI AFD, MERKEL'İN PARTİSİNİ GERİDE BIRAKTI

Eyalette ilk kez seçimlere katılan aşırı sağcı İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 20,8 oranında oy alarak ikinci sırada yer aldı.

Başbakan Angela Merkel'in genel başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 4 oranında oy kaybederek yüzde 19'da kaldı. Genel seçimlerde Merkel'in seçim bölgesinin de içinde bulunduğu eyalette CDU, üçüncü sıraya gerileyerek tarihinin en kötü sonucunu aldı.

KATILIM YÜZDE 61,6 OLDU

Seçimlere katılma oranı ise 2011'e göre yüzde 10,1 oranında artarak yüzde 61,6 olarak açıklandı.