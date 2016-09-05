ARKADAŞINA GÖNDER Eyalet seçiminde Afd, Merkel'in partisini geride bıraktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

Eyalet seçiminde Afd, Merkel'in partisini geride bıraktı

  • AA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 09:40
Eyalet seçiminde Afd, Merkel'in partisini geride bıraktı
Eyalet seçiminde Afd, Merkel'in partisini geride bıraktı

'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki seçimde, rakiplerine fark atan SPD birinci parti çıktı. Aşırı sağcı, İslam karşıtı AfD, Merkel'in partisi CDU'yu geride bıraktı.

'nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yapılan eyalet meclisi seçimlerinde Sosyal Demokrat Parti (SPD) birinci parti oldu.

Mecklenburg-Vorpommern seçim kurulu tarafından açıklanan geçici resmi sonuçlara göre, eyalette SPD, 2011'deki seçime göre yüzde 5 oy kaybetmesine rağmen yüzde 30,6 oy oranıyla seçimden galip çıktı.

AŞIRI SAĞCI AFD, MERKEL'İN PARTİSİNİ GERİDE BIRAKTI

Eyalette ilk kez seçimlere katılan aşırı sağcı İslam karşıtı için Alternatif (AfD) partisi de yüzde 20,8 oranında oy alarak ikinci sırada yer aldı.

Başbakan Angela Merkel'in genel başkanı olduğu Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise yüzde 4 oranında oy kaybederek yüzde 19'da kaldı. Genel seçimlerde Merkel'in seçim bölgesinin de içinde bulunduğu eyalette CDU, üçüncü sıraya gerileyerek tarihinin en kötü sonucunu aldı.

KATILIM YÜZDE 61,6 OLDU

Seçimlere katılma oranı ise 2011'e göre yüzde 10,1 oranında artarak yüzde 61,6 olarak açıklandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.