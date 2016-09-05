Kuzey Kore denize üç adet balistik füze fırlattı

Kuzey Kore, bugün doğu kıyısından denize yönelik üç adet balistik füze fırlattı.

Kuzey Kore'nin resmi bir açıklamayla duyurduğu askeri faaliyet, ülkenin en önemli diplomatik müttefiki olan Çin'in, en büyük 20 ekonominin liderlerinin bir araya geldiği G20 zirve toplantısına ev sahipliği yaptığı sırada meydana geldi.

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Güney Kore genelkurmay başkanlığının açıklamasına göre füzeler başkent Pyongyang'ın güneyinde bir bölgeden TSI 06:00'da fırlatıldı.



Güney Kore askeri makamları ise, füzelerin orta menzilli Rodong sınıfı füze olduğu ve 1,000 km mesafe kat ettiklerini açıkladı.



Bir askeri kaynak, füzelerden en az bir tanesinin Japonya'nın hava savunma tanımlama bölgesi içine düştüğünü söyledi.

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Yazılı bir açıklama yapan Japonya savunma bakanlığı ise, "Ayrıntılı bilginin analizi henüz devam etmektedir ancak bu eylem ülkemizin güvenliği için ciddi bir tehdittir ve bu durumdan derin kaygı duyuyoruz" denildi.

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Japon askeri kaynakları füzelerin kasıtlı bir güç gösterisi olarak G20 zirvesiyle aynı zamana denk getirildiğini söyledi.



Bugün fırlatılan füzeler, Kuzey Kore'nin her türlü füze faaliyetini yasaklayan Birleşmiş Milletler kararını bu yıl ihlal eden üçüncü girişimi.