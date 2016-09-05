Kuzey Kore'nin balistik füze denemesine BM'den tepki

BM Güvenlik Konseyi, konuyu görüşmek için yarın toplanacak

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin 3 balistik füze denemesi yapması üzerine yarın gündem dışı toplanma kararı aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Konsey, ABD ve Japonya'nın talebi üzerine yarın saat 11.30'da (TSİ 18.30) kapalı oturumda bir araya gelecek.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin ülkenin batısındaki Hwangju kentinden 3 balistik füze fırlattığı, füzelerin ülkenin doğu kıyısına düştüğü belirtilmişti.

KUZEY KORE DENİZE ÜÇ ADET BALİSTİK FÜZE FIRLATTI

Çin'de G20 Zirvesi devam ederken yapılan denemelere uluslararası toplum tepki göstermişti.

Kuzey Kore, son olarak 24 Ağustos'ta da bir denizaltıdan 500 kilometre menzilli füze fırlatmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'nin temmuz ve ağustosta yaptığı 4 balistik füze denemesini de kınamış, bu denemelere son verilmemesi halinde daha ileri önlemler alınabileceği uyarısı yapmıştı.

Birleşmiş Milletler 2006 yılından bu yana Kuzey Kore'ye yaptırım uyguluyor.

BM Güvenlik Konseyi, en son bu yılın mart ayında bugüne kadar Kuzey Kore'ye en sert yaptırımları içeren 2270 sayılı karar tasarısını kabul etmişti.