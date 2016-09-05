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O ülkede iki ayrı noktada saldırısı! 25 ölü

  • AA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 19:41
O ülkede iki ayrı noktada intihar saldırısı! 25 ölü
O ülkede iki ayrı noktada intihar saldırısı! 25 ölü

'ın başkenti Kabil'de girişinde düzenlenen iki ayrı saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de girişinde birinci patlatmanın ardından insanların bölgede toplanması üzerine ikinci eylemcinin de üzerindeki bombayı patlattığı belirtildi. Açıklamada, ölenlerin sayısının 25'e yükseldiği, 92 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerden altısının güvenlik görevlisi olduğu ifade edilirken ölenlerin arasında Kabil 2. bölge amirinin de olduğu belirtildi.

Afganistan Sağlık Bakanlığı Sözcüsü İsmail Kavusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyduğunu aktardı.

Görgü tanığı Saidullah da "İkinci cı, birinci saldırıdan sonra yaralılara yardım etmek için olay yerinde toplanan halkın arasına karışarak üzerindeki bombayı patlattı." dedi.

Saldırıyı üstlenen Taliban'ında sözcüsü Zabihullah Mücahit ise iki saldırıda, aralarında komutanların da bulunduğu 58 askerin öldüğünü iddia etti.



Kaynak: AA

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