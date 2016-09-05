Obama'dan flaş Suriye açıklaması!

ABD Başkanı Obama, Putin'le Çin'de gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Suriye'de gerçek bir ateşkese varılması yolunda çok verimli görüşmeler yaptık." dedi.

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Çin'de yaptığı görüşmede Suriye'deki son durumu ele aldıklarını belirterek "Esed rejimi hesap vermeksizin bombardımana devam ediyor. Bu da El Nusra'nın, aslında özünde teröre sempati duymayan ama şimdi Esed'e karşı mücadele verenleri haklı gören insanları devşirmesine yol açıyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Şimdiye kadar, ABD ve Rusya'nın dikkatini DAEŞ ve El Nusra gibi ortak düşmanlara odaklamasını sağlayacak, Suriye'de gerçek bir ateşkese varılması yolunda çok verimli görüşmeler yaptık." dedi.

Obama, Çin'in Hangcou kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin sonunda basın toplantısı düzenledi.

Barack Obama, zirve sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 1,5 saat süren görüşmenin nasıl geçtiğine ilişkin soruya, "Konuşmamız gereken bir dizi mesele vardı ama iki tanesi çok önemliydi. Bunlar, haberlere de yansıdığı gibi, Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yürüttüğü, Suriye'de anlamlı, ciddi, uygulanabilir bir ateşkes sağlamanın yollarını arayan görüşmeler ve orada savaşın büyük yükü altında acı çeken ailelere, çocuklara, kadınlara insani yardım ulaştırma kapasitemizdi." yanıtını verdi.

Geçmişte Suriye'de ateşkes sağlanması için girişimlerde bulunulduğunu ve bunun şiddeti bir ölçüde azalttığını hatırlatan Obama, daha sonra yavaş yavaş ateşkes öncesi döneme geri dönüldüğünü söyledi.

"GERÇEK ATEŞKES İÇİN VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Esed rejimi hesap vermeksizin bombardımana devam ediyor. Bu da El Nusra'nın, aslında özünde teröre sempati duymayan ama şimdi Esed'e karşı mücadele verenleri haklı gören insanları devşirmesine yol açıyor. Bu çok tehlikeli bir durum. Şimdiye kadar, ABD ve Rusya'nın dikkatini DAEŞ ve El Nusra gibi ortak düşmanlara odaklamasını sağlayacak, Suriye'de gerçek bir ateşkese varılması yolunda çok verimli görüşmeler yaptık."

Bunun zor bir müzakere süreci olduğunu ve henüz istenilen noktaya varılmadığını belirten Obama, kendisinin Dışişleri Bakanı Kerry'ye, Putin'in de Lavrov'a bu konu üzerinde gelecek günlerde de çalışmaları yönünde talimat verdiklerini söyledi. Obama, "Bölgedeki halka ne kadar çabuk nefes aldırırsak o kadar iyi olacağız." dedi.

Barack Obama, daha sonra atılacak adımın ise Suriye sorunuyla doğrudan ya da dolaylı ilgili tüm tarafların katılacağı bir siyasi çözüm arayışı olacağını ifade etti.

"MİNSK YAPICIYDI AMA SONUÇ ALICI DEĞİLDİ"

Putin'le Ukrayna'daki son durumu da görüştüğünü aktaran Obama, Minsk anlaşması tümüyle uygulanana kadar ABD'nin yaptırımları kaldırmayacağını söyledi. Görüşmede Minsk anlaşmasının bir an önce uygulamaya geçirilmesi gerektiğinde mutabık kaldıklarını belirten Obama, anlaşmaya ilişkin, "Yapıcıydı ama sonuç alıcı değildi. Bunun tamamlandığını görmemiz gerek." ifadesini kullandı.