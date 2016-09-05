Ukrayna, rehine krizi yaşanan Türk gemisine operasyon düzenledi

Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU), Ukrayna karasularında bulunan bir Türk gemisinde başlayan rehine krizine, düzenlediği operasyonla son verdiği bildirildi.

SBU'dan yapılan yazılı açıklamada, dün gece yarısı Nikolayev'den Ürdün'e yük taşıyanTürk bandıralı bir gemiden gelen yardım çağrısı üzerine gemiye Odessa'da bulunan anti-terör timinin de katılımıyla operasyon başlatıldığı belirtildi.

Gemi personelinden iki kişinin dört personeli bıçakla yaraladığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin geminin ışıklarını kesip beş kişiyi de rehin aldığı ifade edildi.

Açıklamada, Alfa timinin gemide gerçekleştirdiği başarılı operasyon neticesinde rehine krizini başlatan iki personelin yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldığı, rehinelerin serbest bırakıldığı, yaralananlara da acil sağlık müdahalesi yapıldığı aktarıldı.