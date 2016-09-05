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Vladimir Putin'den yeni lideri açıklaması

  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 12:36 Güncelleme Tarihi: 5.9.2016 13:13
Vladimir Putin'den yeni Rusya lideri açıklaması
Vladimir Putin'den yeni Rusya lideri açıklaması

Devlet Başkanı Putin, kendinden sonraki liderinin "genç ama tecrübeli" olması gerektiğini söyledi.

Bugün G-20 zirvesine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları damga vurdu. Putin, 2018 yılında da devlet başkanlığına aday olacağını söylemek için çok erken olduğunu belirtirken kendisinden sonraki liderini de tarif etti: Genç ama tecrübeli olmalı.

Putin, önceliklerinin Rusya'da yaşanacak olan genel seçimler olduğunu, bu seçimlerin tamamlanmasının ardından ise önlerinde 2 sene olduğunu belirtti. Bu nedenle 2018'de yapılacak olan devlet başkanlığı seçimlerinde aday olup olmayacağı konusunda konuşmanın erken olduğunu söyleyen Putin, henüz aday olup olmamaya karar vermediğini belirtti. Putin, gelecekteki Rusya lideri içinse, "genç ama tecrübeli olmalı" ifadelerini kullandı.

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