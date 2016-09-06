Almanya’ya ait uçak kayboldu!

Makedonya’nın başkenti Üsküp yakınlarında, Almanya’ya ait ticari faaliyetler gerçekleştiren uçağın havadayken sinyali kaybedildi.

Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinde başkentteki Büyük İskender Havaalanı yakınlarında bulunan Katlanovo bölgesinde, Almanya'ya ait ticari faaliyetler gerçekleştiren bir uçağın sinyalinin kaybedildiği bildirildi.

Açıklamada, İtalya'nın Treviso şehrinden kalkış yapan uçağın, Makedonya'ya yakıt ikmali yapmak için geldiği, havaalanına 10 kilometre uzaklıktayken uçuş radarından kaybolduğu belirtildi.

Bu arada, bölgeye arama kurtama ekipleri yönlendirildi.