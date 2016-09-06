BM Komiseri Raad: Batı DAEŞ ile aynı yöntemi kullanıyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin Batının İslam karşıtı olmak adına kullandığı yöntemlerin DAEŞ ile aynı olduğunu belirtti.

Lahey'de gerçekleşen üst düzey Güvenlik toplantısında konuşan BM Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin Batı ülkeleri ve politikacılarının kullandığı aşırı sağcı ve İslam karşıtı söylemlerin DAEŞ propagandalarıyla aynı yöntemi içerdiğini belirtti.

BAĞNAZLIĞI SİYASİ SİLAH OLARAK KULLANIYORLAR

Konuşmasında Hollanda'nın aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders, ABD'nin Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump ve İngiltere'nin sağcı parti lideri Nigel Farage gibi isimleri örnek gösteren Hüseyin "Bağnazlığı siyasi silah olarak kullanıyorlar" dedi.

YÖNTEMLERİ DAEŞ İLE AYNI

BBC'nin haberine göre Hüseyin, Lahey'deki toplantıda şunları söyledi: "Ben Müslümanım ve, ırkçılar için kafa karıştırıcı olacak ama beyazım. Yalana, manüplasyona ve korku tellallığına öfkeliyim. Yanlış anlaşılmasın. Ancak Irkçı demagogların eylemleri IŞİD'inkilerle bir olmasa da iletişim yöntemleri ve yalanları IŞİD propagandalarındaki yöntemlere benziyor."