Çinliler Erdoğan için birbirini ezdi!

Çinli vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüntüleyebilmek için birbirini ezdi.

G20 Zirvesi için Çin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin en çok ilgi duyulan ismi oldu.

2 YILDIR AİLE FOTOĞRAFLARININ İLGİ ODAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20'de verdiği pozlar gündem olmaya devam ediyor. Zirvenin aile fotoğrafında Rus lider Putin'le sıcak konuşması tüm dünyada konuşulurken ABD Başkanı Obama'nın da arkadan onları izlemesi günün en ilginç anıydı. Hatırlanacağı üzere bir yıl önce de aynı durum Putin için geçerliydi. Antalya'da gerçekleşen G20'de Putin, Erdoğan ve Obama'yı arkalarından izlemişti.

ERDOĞAN'I GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Bugün Çin'den gelen bir başka fotoğraf ise Çin vatandaşlarının da Erdoğan'a ne kadar ilgi gösterdiğini ortaya koydu. Çinliler Erdoğan'ı görüntüleyebilmek için adeta birbirlerini ezdiler.