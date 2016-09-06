Hollanda'da islamofobik seçim vaadi

Hollanda'da Aşırı Sağcı Özgürlük Partisi, Mart 2017 seçimlerini kazanması durumunda ülkedeki cami ve islami okulları kapatacaklarını açıkladı. Partinin islamafobik sözlerine Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sert tepki verdi, "Hukukun üstünlüğüne yönelik bir tehdit" diye niteledi.

Hollanda'da Geert Wilders, "Seçimleri kazanırsak ülkedeki cami ve dini eğitim veren okulları kapatacağım, başörtüyü de yasaklayacağım" dedi, bununla da kalmadı, müslüman mültecileri Hollanda sınırını kapatmakla tehdit etti.

Irkçı liderin islamofobik ve ayrılıkçı açıklamaları, ülkede büyük tartışma başlattı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, geçen pazar akşamı katıldığı televizyon programında, Wilders'ın bu sözlerine büyük tepki gösterdi. Açıklamaları "Hukukun üstünlüğüne yönelik bir tehdit" olarak değerlendiren Rutte, camileri ve islam okullarını kapatma kararının, Hollanda anayasası ve devletin değerleri ile çatıştığını vurguladı.

Başbakan, "En güçlü siyasi rakibim" dediği Wilders'in sadece toplumu kışkırttığını ancak sorumluluk almaktan kaçındığını söyledi. Rutte, aşırı sağcı partinin 2012 yılındaki ekonomik kriz sırasında, dışardan destek verdiği hükümeti yüz üstü bıraktığını anımsattı.