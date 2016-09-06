Independent: DAEŞ Avrupa kapılarında

Avrupa, Türkiye’nin müdahalesi ile art arda yenilgiler alan DAEŞ’in batılı militanlarının ülkelerine geri dönmesinden korkuyor.

Avrupa, Fırat Kalkanı operasyonu ile art arda mevzi kayıpları yaşayan DAEŞ'in kendi topraklarında başına bela olmasından çekiniyor. İngiliz Independent Türkiye'nin yıllardır yaptığı 'Terörle samimiyetle mücadele etmezseniz gelir sizi vurur' tezinin yaşanmasından endişeleniyor.

DAEŞ AVRUPA KAPILARINDA

DAEŞ'in Türkiye sınırlarından temizlenmesi ve sonrasında ÖSO'ya karşı aldığı ardışık yenilgiler Avrupa ülkeleri ve medyasında paniğe neden oldu. Mücadele yerine İslam karşıtı bir refleksin gelişmesinde aracı olarak kullanılan DAEŞ Avrupa'nın adeta kapısında. İngiliz Independent'e göre gelinen noktada Türkiye'nin müdahalesi ile Suriye'de yenilen örgütün Avrupa'ya sızması an meselesi.

GÜVENLİK BİRİMLERİNDE ALARM

Independent, IŞİD'in Irak ve Suriye'de son zamanlarda yaşadığı toprak kayıplarının ardından, örgütün saflarına katılmış olan binlerce Avrupalı teröristin ülkelerine geri dönme olasılığının bulunduğunu yazdı. Gazete ayrıca Batılı militanın ülkelerine dönme ihtimalinin ciddiye alındığını ve güvenlik birimlerinin alarm durumunda olduğunu belirtti.

Suriye savaşının başlamasından bu yana DAEŞ'e Avrupa ülkelerinden 10 binin üzerinde savaşçı katıldığı düşünülüyor.

TÜRKİYE DEFALARCA UYARDI

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye Savaşı ile ilgili olarak yaptığı bir çok konuşmada "Terör küresel bir tehdittir ve örgüt ismi ayırmaksızın topyekün bir mücadele gereklidir. Senin teröristin, benim teröristim ayrımı yapılırsa bu örgütler bugün bizi vurur, yarın gelir sizi vurur" ifadelerine yer vermişti.

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