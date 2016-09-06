Verimli ama sonuç alıcı değil

ABD Başkanı Barack Obama ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin G20 zirvesinde bir araya gelerek Suriye'deki durumu ve ateşkesi konuştu. Önce heyetler arası görüşmelere başkanlık yapan, daha sonra baş başa 1.5 saat görüşen Obama ve Putin'in ana gündem maddesi Suriye ve Ukrayna'ydı. Obama görüşmeyi 'Verimli, yapıcı ama sonuç alıcı değil. Hala iki taraf arasında güven konusunda mesafe var' şeklinde değerlendirdi. ABD Başkanı, Putin'le görüşmesinde siber güvenlik konusunun da ele alındığını söyledi.



ÖNCELİKLİ KONU İNSANİ YARDIMLAR

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Putin ve Obama'nın planlanandan uzun ve iyi geçen bir görüşme yaptıklarını, çalışmaların süreceğini bildirdi. Beyaz Saray yetkilisi de iki liderin Suriye'de şiddetin azaltılması, insani yardım sağlanması ve El Kaide, El Nusra ve DAEŞ'le mücadele konularında anlaşmaya varılması için çaba gösterdiğini belirtti. Obama ve Putin'in, görüşmede ateşkesin nasıl uygulanacağına dair boşlukları" açığa kavuşturduklarını dile getiren yetkili, liderlerin, anlaşmanın nasıl sağlanabileceğinin değerlendirmesini Kerry ve Lavrov'a bıraktıklarını belirterek iki bakanın bu hafta görüşmeyi planladığını duyurdu.



DIŞİŞLERİ BAKANLARI ANLAŞAMADI

İki liderin görüşmesinden birkaç saat önce de Çin'de bulunan ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov bir araya gelmişti. Ancak Suriye'de Devlet Başkanı Esad ve muhalifler arasında, iki ateş arasında kalan milyonlarca sivile insani yardım götürülmesini sağlayacak bir ateşkes imzalanması için aracılık etmeye çalışan iki bakanın, ülkelerinin Suriye konusundaki farklılıklarını aşamadığı belirtilmişti. Gün boyunca gerek Kremlin gerek Beyaz Saray kaynaklarına dayandırılan batı basınındaki haberlerde de iki bakan arasında derin görüş ayrılıkları olduğu vurgulandı.



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