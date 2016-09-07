ABD'de iki uçak havada çarpıştı: 3 ölü

ABD'nin Georgia eyaleti yakınlarında iki küçük uçağın havada çarpışması sonucu üç kişi öldü.

Georgia eyaletine bağlı Carrolton kentinde, Batı Georgia Havaalanı yakınlarında meydana gelen kazada, Diamond DA20C1 tipi uçak ile BeechF33A tipi uçak, henüz belirlenemeyen bir nedenle havada çarpıştı.

Uçaklarda bulunan üç kişi havada yaşanan korkunç kaza sonucu yaşamlarını yitirirken ABD Sivil Havacılık Dairesi, kaza ile ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.

ABD'de geçtiğimiz hafta da Alaska eyaleti yakınlarında Cessna 208 Caravan ve Piper PA-18 tipi uçaklar havada çarpışmış, iki uçakta bulunan 5 kişi bu kazada yaşamlarını yitirmişti.