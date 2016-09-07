Almanya’ya ait uçak kayboldu!

Makedonya’nın başkenti Üsküp yakınlarında, Almanya’ya ait ticari faaliyetler gerçekleştiren uçağın havadayken sinyali kaybedildi.

Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinde başkentteki Büyük İskender Havaalanı yakınlarında bulunan Katlanovo bölgesinde, Almanya'ya ait ticari faaliyetler gerçekleştiren bir uçağın sinyalinin kaybedildiği bildirildi.

Açıklamada, İtalya'nın Treviso şehrinden kalkış yapan uçağın, Makedonya'ya yakıt ikmali yapmak için geldiği, havaalanına 10 kilometre uzaklıktayken uçuş radarından kaybolduğu belirtildi.

Bu arada, bölgeye arama kurtama ekipleri yönlendirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Makedonya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde kaybolan uçağın Üsküp'e bağlı Katlanovo ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Kojle köyü civarında düştüğünün tespit edildiği bildirildi.

Uçakta bulunanların sağlık durumuyla ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerinin yönlendirildiği kaydedildi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Dejana Nedelkovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçakta 4'ü İtalyan, 2'si Kosova vatandaşı olmak üzere 6 kişinin bulunduğunu söyledi.

Nedelkovic, bu kişilerin Kosova'nın başkenti Priştine'ye gitmek üzere İtalya'nın Treviso kentinden havalandığını ifade etti.

Treviso'dan hareket eden ve ticari faaliyetler gerçekleştiren uçağın akşam saatlerinde Üsküp'teki Büyük İskender Havaalanı'na 10 kilometre uzaklıktayken uçuş radarından kaybolduğu belirlenmişti. Daha sonra yapılan araştırmada, uçağın düştüğü ortaya çıkmıştı.