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FETÖ okullarına Almanca makyaj

  • Giriş Tarihi: 7.9.2016
FETÖ okullarına Almanca makyaj
FETÖ okullarına Almanca makyaj

Okullarına kilit vurma aşamasına gelen FETÖ, tabelalarını değiştirmeye başladı. Okulların yeni isimleri Almanca yapıldı. ‘Dialog’ kelimesi kalktı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanet okulları 'da isim değiştirmeye başladı. Kanlı terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan okulları ve dershaneleri şu günlerde son çırpınışlarını yaşıyor. Dialog isimli dershane ve okulların adlarının bulunduğu tabelalar kaldırılıyor ve yerine Almanca isimlerin verildiği tabelalar asılıyor. FETÖ'NÜN 'deki Dialog Eğitim ve Danışma adı altındaki okul ve dershanelerine, Türk Alman Akademi Birliği ve Rhein Eğitim Akademisi adıyla tabelalar asıldı. Bu okulların internet sayfaları yenilendi. FETÖ, yeni dernekler kurup okulları bu derneklere devretti. Köln kentinin Kalk semtindeki dershanesini ise kapattı.

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