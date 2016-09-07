İngiliz halkının Türk paranoyası

İngiltere’de yapılan bir anket, İngiliz halkının en büyük korkusunun Türklerin ülkeye akın etmesi olduğunu gösterdi. Anketi yapan şirket sonucu ‘tuhaf’ diye yorumladı

İngiltere'de yapılan bir kamuoyu araştırması, haziran ayındaki referandumda Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı (Brexit) seçen İngiliz halkının, AB ile yolunu ayıracak olmasına rağmen en çok Müslüman göçmenlerin ülkeyi istilasından korktuğunu ve bu istilanın Türkiye'den gelmesini beklediklerini ortaya koydu. Bin 668 kişinin katıldığı bu ilginç anket sonucuna göre, İngilizlerin yüzde 70'i son yıllarda olağanüstü bir göçmen akınına uğradıklarını ve bunun endişe verici olduğunu düşünüyor. Anket sonucunu paylaşan online haber sitesi Quartz, İngiliz halkının bu endişesinin oldukça 'şaşırtıcı' olduğunu belirterek, Türkiye'den şimdilik göçmen akışının beklenmediği tespitini yaptı.



"KORKULAR YERSİZ"

Quartz, İngiltere İstatistik Kurumu verilerine göre Polonyalıların 2015'te 831 binlik nüfusuyla İngiltere'nin en geniş göçmen kitlesini oluşturduğunu, ardından Hintlilerin geldiğini belirterek, Türklerin ise 72 bin kişilik bir azınlık olduğunu ve son yıllarda sayılarında sert bir yükseliş gözlemlenmediğini bildirdi.



AB'den çıkmayı tercih eden İngiltere'nin bu çıkış nedeniyle ekonomik açıdan zayıf Doğu Avrupa ülkeleri ve özellikle de sınırı olmayan Türkiye'den göçmen akınına maruz kalmasının mümkün olmadığını bildiren Quartz, "Türkiye'nin AB'ye katılımı yakın vadede mümkün görünmüyor" yorumunu yapıp İngilizlere "Rahat olun, korkulacak bir şey yok" diyerek dalga geçti.



Anketi yorumlayan uzmanlar, İngiliz halkındaki Türk paranoyasının altında siyasilerin Brexit sürecinde Türkiye aleyhinde yaptıkları asılsız propagandaların etkili olduğunu ve araştırmanın İngiliz halkının önyargılarını gösterdiğini vurguladı.



ŞAKA GİBİ LİSTE

Ankete göre İngilizlerin göçmen tercih ettiği ülkelerin ilk onu sırasıyla şöyle : ABD, Kanada, İrlanda, Avustralya, İsveç, Almanya, Fransa, Japonya, Güney Afrika, Çin. Türkiye bu listenin en altında yer alırken; Mısır, Pakistan ve Nijerya gibi çatışmalı ve gelir düzeyi oldukça düşük ülkelerin bile altında yer alması, anket sonucunun tuhaflığını ortaya koyuyor.